2-tägiger Ferienworkshop: NEON CHAOS

NEON CHAOS – Leuchtende Kunst

Was passiert, wenn der Zufall mitgestaltet? Experimentiere mit Neon Tape, Folien und leuchtenden Farben und entwickle dein eigenes Kunstwerk voller überraschender Effekte. Inspiriert von den Werken François Morellets entdeckst du, wie aus unerwarteten Ideen und außergewöhnlichen Materialien etwas ganz Eigenes entsteht.

Zweitägiger Ferienworkshop:

Mittwoch 05.08.2026 und Donnerstag 06.08.2026

14–16:30 Uhr

Kinder ab 12 Jahren