2-tägiger Ferienworkshop: NEON CHAOS

NEON CHAOS – Leuchtende Kunst
Was passiert, wenn der Zufall mitgestaltet? Experimentiere mit Neon Tape, Folien und leuchtenden Farben und entwickle dein eigenes Kunstwerk voller überraschender Effekte. Inspiriert von den Werken François Morellets entdeckst du, wie aus unerwarteten Ideen und außergewöhnlichen Materialien etwas ganz Eigenes entsteht.
Zweitägiger Ferienworkshop:
Mittwoch 05.08.2026 und Donnerstag 06.08.2026
14–16:30 Uhr
Kinder ab 12 Jahren
Info
Schauwerk Sindelfingen Eschenbrünnlestraße 15/1, 71065 Sindelfingen
Kinder & Familie