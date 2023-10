2-tägiger Trickfilm-Workshop

Wie werden Bilder eigentlich zu einem Film? Wie bekommt man Bilder dazu sich zu bewegen? Diese und viele weitere Fragen werden wir euch in diesem kostenlosen Workshop beantworten!

Ihr habt die Möglichkeit einen eigenen kurzen Film mit dem iPad zu drehen. Keine Sorge, ihr müsst die iPads nicht selber mitbringen. Vom Drehbuch bis zum fertigen Film - hier führt ihr die Regie! Und weil es mehr Spaß macht, wenn man zusammen kreativ ist, wird in Zweier-Teams gearbeitet. Also, worauf wartet ihr? Schnappt euch eure beste Freundin oder euren besten Freund und meldet euch an! Wir freuen uns auf euch.

Für Kinder ab 10 Jahren