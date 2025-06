2-tägiges Sommernachtsfest der Becksteiner Winzer

1 Fest - 2 Tage! Im Hof der Becksteiner WeinWelt heißt es gleich an zwei Sommerabenden hintereinander tanzen, feiern, Spaß haben. Bei exzellenten Wein- und Sektspezialitäten der BECKSTEINER WINZER, leckeren Speisen und bester Livemusik...

Programm am Freitag, 11 Juli. 2025

Let´s rock. Mit THE UNIQUES konnten wir einzigartigen Unplugged-Sound nach Beckstein holen. Bei dieser Band ist ausgelassene Stimmung garantiert! The Uniques sind eine professionelle, akustische Rock- und Pop-Coverband mit langjähriger Erfahrung. Jung und Alt lassen sich von Ihnen begeistern und das ganz ohne Schlagzeug und E-Gitarre. Wer die Band kennt, weiß, zu welchen musikalischen Höchstleistungen sie fähig ist – wohlgemerkt alles ohne Schlagzeug und E-Gitarre. Genau das ist bei THE UNIQUES Programm. Egal, ob auf einer Rockparty, Festen, Firmenfeiern, Geburtstagen, Hochzeiten – die Band weiß, wie sie generationsübergreifend Jung und Alt begeistern kann!

THE UNIQUES stehen für einen unverwechselbaren Unplugged-Sound, der vermeintlich altbekannten Songs neues Leben einhaucht. Die Songauswahl orientiert sich bewusst nicht am Repertoire vieler Partybands. Das Programm soll Emotionen wecken und das Publikum fesseln.

Die fünf erfahrenen Musikerinnen und Musiker haben überregionale Bekanntheit erlangt. Mit einer Extraportion Leidenschaft und Spielfreude präsentieren Sie alte und neue Rock- & Popklassiker. Mit dabei sind auch längst vergessene Song-Perlen, die frisch entstaubt, wie aktuelle Hits klingen oder Erinnerungen an alte Zeiten wecken. Sängerin Vivian lebt & liebt jeden Song und schafft es durch ihre charismatische Präsenz, ihre Stimmsicherheit und Ausdrucksstärke die Songs zu einem selten gehörten gefühlvollen Erlebnis zu machen - immer im Dialog mit dem Publikum.

Also lasst uns Party machen: Bei exzellenten Wein- und Sektspezialitäten, Cocktails auf Eis und leckeren Speisen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt mit den Grillspezialitäten "Schwein gehabt". Festbetrieb ab ca. 18:30 Uhr. Musik ab ca. 19 Uhr. Eintritt frei.

Programm am Samstag, 12. Juli 2024

Wir genießen unter freiem Himmel die einzigartige Stimmung und nehmen die Gäste mit auf eine musikalische und genussvolle Reise. Am Samstag bringt die aus der Region stammende Newcomerband "After Eight" beste musikalische Umrahmung mit Gelegenheit zum Tanzen und Spaß haben. Ein unvergessliches Sommernachtsfest im stilvollen Ambiente des historischen Schulhauses.

Stimmung ist angesagt: Bei exzellenten Wein- und Sektspezialitäten, Cocktails auf Eis und leckeren Speisen ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt mit den Grillspezialitäten "Schwein gehabt". Festbetrieb ab ca. 18:00 Uhr. Musik ab ca. 19 Uhr. Eintritt ist frei.