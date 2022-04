Künstlergespräch: Siegfried Kreitner

Im Mittelpunkt, der vom „Museum im Kulturspeicher“ zusammen mit seinem „Freundeskreis“ Veranstalteten Gesprächsabende, stehen Künstler und Künstlerinnen, deren Werke in diesem Museum präsentiert werden.

Zum nächsten dieser anregenden Künstlergespräche wird der in der „Sammlung Peter C. Ruppert“ vertretene Bildhauer Siegfried Kreitner erwartet.

Künstler wurde am 1.Dezember 1967 in Simbach am Inn geboren und lebt und arbeitet in Landshut und München. Seine künstlerische Ausbildung: 1996 das Studium der Bildhauerei an der Hochschule der Künste Berlin, 1997 New York Studio School of Drawing, Painting and Skulptur, 1998 Studium an der Akademie der bildenden Künste München und 1999 Meisterschüler bei Prof. David Evison in Berlin. 2005 bekam Siegfried Kreitner den Lehrauftrag für kinetischen Objektbau an der Akademie der bildenden Künste München. Kreitner erforscht in seinen Arbeiten die Themen Bewegung und Raum. „Meine minimalkinetischen Arbeiten setzen sich aus Elementen der Bewegungserzeugung, übertragung und visuellen Vermittlung zusammen. Diese Kausalkette von Motor - Getriebe - Nockenscheibe - Linearlager - Stößelstange - bewegte Masse oder bewegtes Leuchtelement ist eine unveränderbare Kette die dem Ziel der Erzeugung und Wahrnehmbar- Machung eines in vier Himmelsrichtungen gleichwertigen, minimalen Bewegungsablauf dient.“

„Energie, Kraft und Bewegung werden in meinen Arbeiten nur sparsamen zurückhaltend eingesetzt. Nichts geschieht hektisch, schnell oder spannungsreich. Vielmehr verwirkliche ich ein langsames Aufbauen kontrollierter Bewegung, der eine Hingabe an die Schwerkraft, mit Auflösung und Abgabe von Energie folgt.“ Die Begegnung und das Gespräch mit dem Künstler über seine Arbeit verspricht einen interessanten und anregenden Abend.