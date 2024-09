2. Gosbacher Warenaustausch

Tauschen statt Kaufen - Verschenken statt Wegwerfen!

Zum 2. Mal findet am Samstag, 19. Oktober 2024 in Gosbach ein Warentauschtag in der Turnhalle statt.

Das Ziel dieser Veranstaltung ist den Müllberg zu verringern, indem funktionsfähige, brauchbare Gegenstände kostenlos den Besitzer wechseln.

Warenannahme: 10:00 bis 12:00 Uhr

Warentausch: 12:30 bis 14:30 Uhr

Folgende Gegenstände nehmen wir an:

Kleingeräte, z.B. Handrührgeräte, Föhn, ...

Bücher

Spielsachen

Kleinmöbel, z.B. Höcker, ...

Bastel- und Werkzeugartikel

Blumenvasen, Körbe, Taschen

Pflanzen, Z.B. Ableger, Stecklinge, ...

Küchenutensilien, z.B. Töpfe, Geschirr, Gläser, Besteck, Deko und vieles mehr.

Achtung: Defekte und verschmutzte Artikel sowie große Elektrogeräte nehmen wir nicht an!