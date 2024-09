2. Leonberger Kuscheltierübernachtung

Zweite Leonberger Kuscheltierübernachtung

„Ach, mal so eine Nacht in der Stadtbücherei verbringen. Das stelle ich mir ganz spannend vor.“

Lasst Euer Kuscheltier für eine Nacht in der Bücherei übernachten und seht am nächsten Tag, was es dort erlebt hat.

Die Nacht startet mit einem Bilderbuchkino für alle. Ihr dürft gerne im Schlafanzug kommen. Danach gehen die Kinder nach Hause.

Jeder darf maximal ein Tier (oder eine Puppe) mitbringen.

Am Samstag, 19.10.2024 dürfen die Tiere während der Öffnungszeiten wieder abgeholt werden.

Bitte anmelden. Die Bettenplätze sind begrenzt.