2. Esslinger Festival rund um Sicherheit und Prävention

Schutz und Sicherheit – das verdienen alle Menschen in unserer Gesellschaft. Zahlreiche Esslinger Institutionen, die sich dies zur Aufgabe gemacht haben, stellen ihre Arbeit mit Infoständen und Aktionen zum Mitmachen vor.

Feuerwehr samt Autos, genau wie die Polizei, die Verkehrswacht mit einem Überschlagsimulator, die ASB Hundestaffel , der Verbraucherschutz, das DRK und ganze viele mehr präsentieren sich und Themen rund um das Thema Sicherheit und Prävention.