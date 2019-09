2. Esslinger Preacher Slam

Der Esslinger Preacher-Slam geht in die zweite Runde. Ein Wettstreit zwischen Poetinnen und Poeten, die sich auf die Bühne wagen um mit ihren selbst geschriebenen Texten um die Gunst des Publikums zu werben. Egal ob kirchennah oder -fern, ob tiefsinnig oder kabarettistisch, ob Gedicht oder Predigt. Am Ende entscheidet das Publikum gemeinsam über den Sieger des Abends. Moderatoren des Abends sind Nikita Gorbunov und Samuel Lorch. Ort: CVJM Esslingen, Kiesstr.3-5, Tickets an der Abendkasse: 9€/6€erm.