20.000 Meilen unter dem Meer

Eine phantastische Geschichte für Menschen ab 8

von Karin Eppler nach Motiven von Jules Verne

Eine aufsehenerregende Nachricht geht durch alle Zeitungen: Auf hoher See verschwinden immer wieder spurlos Schiffe. Ob sie von einem Kraken angegriffen wurden oder in einem Meeresstrudel gesunken sind, weiß niemand. Um dem Rätsel auf den Grund zu gehen, schleichen sich Nadine und Pierre als blinde Passagiere an Bord eines Schiffes. Auf ihrer Reise landen die beiden als Gefangene auf der Nautilus – dem sagenumwobenen U-Boot von Kapitän Nemo. Nemo führt die beiden durch eine Welt, deren technischer Fortschritt der Überwasserwelt um Meilen voraus ist. Energie wird nachhaltig aus Seegurken gewonnen und zu essen gibt es Algen, die nach Hühnchen schmecken. Trotz dieser bahnbrechenden Erfindungen und der betörenden neuen Welt voll von Zitterdorschen und Zickzackaalen ist Nemo den beiden Kindern nicht geheuer. Und so schmieden sie einen Fluchtplan.

Karin Eppler nimmt den berühmten Science-Fiction-Roman von 1870 als Ausgangspunkt für eine phantastische Geschichte über technische Errungenschaften und die Frage, welche Verantwortung mit technischem Fortschritt einhergeht. Durch den Zauber des Figurenspiels entsteht auf der Bühne eine geheimnisvolle Unterwasserwelt.

Regie · Fassung Karin Eppler || Ausstattung Iskra Jovanović-Glavaš || Dramaturgie Alice Feucht || Schneiderei Kathrin Röhm || Technik · Werkstätten · Inspizienz Lukas Armbruster · Boris Gonzalez · Christoph Henning · Aurel Walker

Mit David Liske · Paul Schaeffer · Chrysi Taoussanis

Premiere am Donnerstag, 22. Februar 2024 um 20:00 Uhr in der Tonne ➁