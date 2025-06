20 Jahre Hospiz St. Anna in Ellwangen – Vortrag Franziskus stirbt im Hospiz St. Anna

Der Vortrag von Sr. Dr. Anette Maria Chmielorz, Franziskusschwester lädt uns zu einer Zeitreise ein: Wir beginnen 1182, Franz von Assisi auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, in einer neuen Lebensform. In der Begegnung mit einem Aussätzigen verändert sich sein Sinn. Im Gebet vor dem Kreuz von San Damiano bekommt sein Leben eine neue Richtung und einen handfesten Auftrag: "Bau meine Kirche wieder auf!" Franziskus setzt immer wieder schnell das um, was er vom Evangelium verstanden hat. Dies führt in eine lebenslange Radikalität der Lebensweise im Beten, Arbeiten und zu einfachen Lebensvollzügen, die schließlich seinen Leib, aber auch manche Mitbrüder, vollends überfordert. 1226 zieht sich ein schwerkranker, geschwächter Franziskus zum Sterben zurück an den Ort, der ihn im Sterben "beheimaten" soll. Hier kehren wir in unserer Zeitreise in die Gegenwart zurück: Franziskus zieht sich zum Sterben in das Hospiz St. Anna in Ellwangen zurück. Damit beginnt für alle Mitarbeitenden des Hospizes die Pflege und Begleitung eines Gastes, die sie an ihre Grenzen und darüber hinaus zu einem veränderten Sinn führen wird. Im Begleiten des Sterbens, in der Pflege des Menschen und im Tod des heiligen Franziskus wird auch ihnen Tröstung, Ermutigung für ihren Weg und Freude an der eigenen Berufung ermöglicht.