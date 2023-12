20. Benefizgala des Lions Club Schorndorf mit der Strauss Capelle Wien und der Konzertharfinistin Sabrina von Lüdinghausen

Dirigent Rainer Roos wird im Neujahrskonzert 2024 den Schwerpunkt auf die Kompositionen des in Strauss-Konzerten oft nur auf den Radetzky-Marsch reduzierten „Johann Strauss Vater“ legen. Der gebürtige Schwabe, der 2009 in Nachfolge der Strauss-Dynastie und weiterer Wiener Dirigenten zum Chefdirigent der „Strauss Capelle Wien“ gewählt wurde, dirigierte das Orchester bereits in mehreren hundert Konzerten u.a. in den weltweit schönsten Konzertsälen wie dem „Amazonas-Opernhaus Manaus“, der „Shanghai Philharmonic Hall“ und dem „Odeon Herodes Atticus“.

Begleitet wird die Strauss Capelle von Stargast Sabrina von Lüdinghausen, eine der gefragtesten Konzertharfinistinnen. Sie spielt regelmäßig mit Orchestern wie dem Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino in Rom, dem WDR Sinfonieorchester und dem Orchester der Beethovenhalle Bonn. Auch spielte sie in Crossover-Projekten mit Sting, den Bläck Fööss und der WDR BigBand. Gala-Veranstaltungen gestaltete sie u.a. mit Thomas Gottschalk, Anna Maria Kaufmann und Senta Berger. Auch beim Roncalli-Variete in Düsseldorf ist sie regelmäßig ein gern gesehener Gast.