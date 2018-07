20. Eppinger Kartoffelmarkt

Vor 20 Jahren war es das Ziel und die Idee des Stadtmarketingvereins, den Eppinger Gastronomen eine Plattform zu bieten, sich und ihre Gerichte in lockerer, ungezwungener Atmosphäre einem breiten Publikum zu präsentieren und von ihren Kochkünsten zu überzeugen. Schon in den 50er Jahren hatte Eppingen den Ruf der Kartoffelstadt. Somit ist die Kartoffel nicht nur wichtiges Kulturgut, sondern stellt auch weiterhin einen wichtigen Faktor für Eppingens Wirtschaft dar. Um diese Strukturen zu erhalten und den heimischen Gastronomen, den Kartoffelerzeugern und Vermarktern als Bühne zur Werbung für ihre Produkte zu dienen, wurde der Kartoffelmarkt initiiert.Die beiden Veranstalter Stadtmarketingverein und Wirteverein lassen sich Etliches einfallen, um den Erdapfel mit südamerikanischem Ursprung von seiner besten Seite zu präsentieren.

Zum 20. Geburtstag des Kartoffelmarkts wird eine große Ausstellung rund um die Kartoffel präsentiert. An den Ständen der Eppinger Gastronomen kann man die verschiedenen Sorten probieren und sich zu neuen Kochideen inspirieren lassen. Die Selbstvermarkterfamilien Schlimm und Fischer sowie die Firma Wild Kartoffel- und Zwiebelmarkt GmbH bieten die Kartoffel gleich zum Mitnehmen an.Am Samstag und Sonntag beginnt der Kartoffelmarkt jeweils um 11 Uhr, der traditionelle Fassanstich auf dem Marktplatz findet am Samstag um 18 Uhr statt, anschließend wird musikalische Unterhaltung mit der Rock-Pop-Coverband Hurrycane geboten. Am Sonntag kommen zwischen 11 und 16 Uhr die Kinder mit einem abwechlsungsreichen Bastel-, Schmink- und Spielprogramm auf ihre Kosten. Von 17 bis 19 Uhr sorgt der Eppinger Schlagersänger Christian Engel für beste Unterhaltung und entlässt das Publikum beschwingt in den Abend.