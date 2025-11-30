Die Oscar-gekrönte Musikdoku erzählt die Geschichten der Background-Sängerinnen, die Songs weltberühmt machten, selbst aber im Schatten standen.“

„20 Feet From Stardom“ ist eine US-amerikanische Dokumentation aus dem Jahr 2013 von Regisseur Morgan Neville. Der Film wirft einen faszinierenden Blick auf die oft übersehenen Background-Sängerinnen der Musikgeschichte – jene Stimmen, die weltbekannte Songs erst groß gemacht haben, ohne selbst im Rampenlicht zu stehen.

Besonders im Fokus stehen Sängerinnen wie Darlene Love, Merry Clayton, Lisa Fischer, Judith Hill und andere, die über Jahrzehnte hinweg die größten Stars der Pop-, Rock- und Soulgeschichte unterstützt haben – von den Rolling Stones bis Bruce Springsteen.

Der Titel „20 Feet From Stardom“ („20 Fuß vom Ruhm entfernt“) spielt genau auf diese Distanz an: Sie standen buchstäblich nur wenige Schritte hinter den Megastars, hatten aber selbst nie den ganz großen Durchbruch im Rampenlicht.

Der Film gewann 2014 den Oscar für den besten Dokumentarfilm und wurde international hoch gelobt, weil er nicht nur Musikgeschichte beleuchtet, sondern auch sehr persönliche Geschichten von Talent, verpassten Chancen, Leidenschaft und Identität erzählt.