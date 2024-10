20. Forum zum Thema Essstörungen

Ein Theaterstück über Essstörungen, Schlankheitswahn und Schönheitsideale – Mit anschließender Diskussionsrunde.

In einer Welt, in der körperliche Perfektion als Maßstab dient, fühlen sich viele Menschen dem gesellschaftlichen Ideal nicht gewachsen. Das Theaterstück „Food Diaries“ von Heidy de Blum beleuchtet dieses Thema eindrucksvoll. Das Bezirksklinikum Ansbach, die Beratungsstelle „Strohhalm“ am Gesundheitsamt Ansbach und die AOK Bayern laden zu einer ganz besonderen Vorführung ein. Das Stück besteht aus einzelnen, wahren Monologen rund um das Thema Essstörung, Schlankheitswahn und Schönheitsideale, dargestellt von der Schauspielerin Anneke Neuhaus. So wird es ermöglicht, einen Einblick in die Gedankengänge von Mädchen und jungen Frauen zu bekommen, der sonst oftmals verwehrt bleibt oder den viele nicht nachvollziehen können. Die Themen reichen von Anorexie und Bulimie über Binge Eating bis hin zu „Germany's Next Topmodel“ und spiegeln somit die Realität in all ihren Facetten wider.

In einer gemeinsamen Diskussionsrunde im Anschluss an das Theaterstück sind die Besucherinnen und Besucher eingeladen, Fragen zu stellen und so das Gesehene zu reflektieren. In der Nachbereitung wird auch beleuchtet, wie der Kreislauf einer Essstörung unterbrechen werden kann.