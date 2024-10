20. Gebraucht-Spielsachen-Markt in Remseck! Ihren „20. Gebraucht-Spielsachen-Markt“ veranstaltet die Fördergemeinschaft Jugend und Kultur Remseck e. V. (FGJ&K) am Samstag, 09. November 2024, von 14:00 – 16:00 Uhr, in der Stadthalle Remseck am Neckar, Marktplatz 3 Auf dem Markt können hochwertige Spiele und Spielsachen gekauft werden, eine gute Gelegenheit gerade in der Vorweihnachtszeit, Geschenkideen preiswert zu verwirklichen. Dabei verbleiben die erwirtschafteten Einnahmen aus dem Verkauf der Spielsachen den einzelnen Händlerinnen und Händlern in vollem Umfang. Der FGJ&K verbleiben die Einnahmen aus den verkauften Tischen, aus Spenden und vom Verkauf von Kuchen, Kaffee, kleinem Essen und Getränken. Diese Einnahmen werden ausschließlich für Projekte der Jugend- und Kulturarbeit in Remseck verwendet. Die Vorbereitung des Spielsachen-Marktes läuft bereits auf Hochtouren. Bereits in der Vergangenheit gab es breite Unterstützung durch Remsecker Unternehmen, Gewerbetreibende und Privatpersonen. Haben erstere durch Kuchen- und Sachspenden unterstützt, gaben letztere teilweise wertvolle Spielsachen zum Verkauf, deren Erlös ebenfalls bei der Fördergemeinschaft verblieb. Dafür wirbt die Fördergemeinschaft dieses Jahr erneut. Für Rückfragen zur Anmeldung als Verkäufer steht Erika Schellmann per Email erika.schellmann@foerdergemeinschaft-jugend-kultur-remseck.de zur Verfügung. Anmeldungen sind bis zum 08.11.2024 möglich durch Überweisung von 10 Euro bei der VB Remseck – IBAN: DE03 6006 9905 0013 4600 05 - je anzumietenden Tisch mit Angabe der kompletten Adresse, Alter des Anmeldenden (mind. 18 Jahre) und Angabe über Zahl der benötigten Tische. Bei Angabe einer Email-Adresse erhalten Sie eine Empfangsbestätigung. Aussteller/Verkäufer bauen ihr Sortiment von 12:30 – 13:30 Uhr auf. Die Fördergemeinschaft lädt bereits heute ein als Besucher, Käufer oder Verkäufer am 20. Gebraucht-Spielsachen-Markt der Fördergemeinschaft Jugend und Kultur Remseck e.V. teilzunehmen und freut sich auf reges Interesse und Besuch.