25. Hallenfußballturnier des Freizeitsportvereins

Am 16. Dezember 2023 findet zum mittlerweile 25. Mal das FSV-Hallenfußballturnier in der Walldürner Nibelungenhalle statt.

Nach den guten Erfahrungen in den vergangenen Jahren werden auch in diesem Jahr wieder zwei Turniere an einem Tag durchgeführt – für nichtaktive Teams und für aktive Mannschaften.

Bisherige Turniersieger bei den nichtaktiven Teams waren je zweimal Hertha 04 Küllstedt, die Kneipenterroristen Walldürn, Kolpingfamilie Walldürn, Hulle Hulle Höpfingen. Fünfmal gewann die Eintracht 93 AH aus Walldürn, der Freizeitsportverein Walldürn siegte bislang neunmal, der FSC Rinschheim und Eintracht Maggedamm jeweils einmal. Im vergangenen Turnier siegte bei den Nichtaktiven Eintracht Maggedamm.

Bei den aktiven Mannschaften (Durchführung seit 2008) gewann der Club ´92 Walldürn bereits siebenmal, einmal siegten die Dürmer Youngsters, der FSV Walldürn, der FC Zimmern, Alpha Squad und zweimal die Mainzer Ring Allstars, die auch im Vorjahr erfolgreich waren.

Die beiden Turniersieger Aktiv/Nichtaktiv treten abschliessend im Neunmeterschießen gegeneinander an, um den Gesamtsieger und Gewinner des Wanderpokals der Stadt Walldürn/Gasthaus Hirsch zu ermitteln. Im letzten Jahr war dies die Mainzer Ring Allstars.

Nach der Siegerehrung durch Bürgermeister Markus Günther steigt ab ca. 19 Uhr die grosse FSV-Turnier-Aprés-Party.

Der Eintritt zum Traditionsturnier und auch abends ist frei. Auch für Speisen und Getränke ist während des gesamten Tags bestens gesorgt, sodass der Veranstalter nach der Corona-bedingten Zwangspause bei dem sportlichen Event und der abwechslungsreichen Unterhaltung zahlreiche Zuschauer und Besucher erwartet.

Die Anmeldungen zur Turnierteilnahme können ab Anfang November 2023 erfolgen.