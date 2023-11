20. Internationale low & no budget film-sharing Kurzfilmfestival 2023

Am Sa., den 9. Dezember um 20 Uhr ist es endlich so weit. Nachdem im Sommer – aus privaten Gründen, das Kurzfilmfestival kurzfristig gecancelt werden musste, haben wir einen Wintertermin bekommen und möglich gemacht!

Seit 15 Jahren ein subkultureller cineastischer Höhepunkt in Heilbronn. Das einzige unabhängige Kurzfilmfestival Heilbronns. Nachdem bei den Open Screenings im Juni, das Publikum auf der Inselspitze mit abgestimmt hat, welche Filme dieses Jahr ins Festivalprogramm kommen, zeigen wir nun in Kooperation mit dem Kulturamt Heilbronn, nun das Beste was die internationale unabhängige Kurzfilmerszene, aus circa 4000 Einreichungen (!), so zu bieten hat.

Witzige, abwechslungsreiche, kurzweilige, spannende und nachdenkliche Kurzfilme voll abgefahrener Ideen. Von Animationen, über Minispielfilme, Stopmovies, Fakedokumentationen, Dramen bis hin zum Bad Taste Trash ist alles dabei.

Zu sehen gibt es circa 17 Kurzfilme (aufgeteilt in circa zwei mal 60 min), wie man Sie sonst nirgendwo zu sehen bekommt in gemütlicher und entspannter Festivalatmosphäre an einem besonders schönen und zentralsten Ort in Heilbronn: Der INSELSPITZE zwischen den beiden Neckararmen unterhalb der Friedrich-Ebert Brücke.

Präsentiert von Organisator Ingo Klopfer

Und das Beste ist: Der EINTRITT ist frei!!! Dank der freundlichen Förderung durch das Kulturamt Heilbronn

Wichtiger Hinweis: Nicht alle Filme sind jugendfrei und deshalb empfehle ich einen FSK von 16 J. (Kurzfilme sind Kunst und Satire!!!)