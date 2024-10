20 jährige Jubiläumsfeier Mangold Photovoltaik

Im Rahmen unseres 20-jährigen erfolgreichen Bestehens, feiern das Unternehmen Hans Mangold mit der Firma Mangold Photovoltaik, Hans Mangold Heizung&Sanitär als auch mit unserem neuer Fachbetrieb Mangold Elektro ein Jubiläumsfest zu dem sowohl unsere Kunden als auch die Öffentlichkeit eingeladen ist. Der Eintritt ist frei.

Wir haben speziell für diese Feier den bekannten Prof. Volker Quaschning von der TU Berlin zu einem Fachvortrag über solare Energien eingeladen. Es gibt wohl in der ganzen Republik keinen anderen Experten der das Thema regenerative Energien besser erklären und vermitteln kann.

In einer kleinen Podiumsdiskussion werden die drei Geschäftsführer von Mangold mit durchaus humorvollen Aspekten, da wir den bekannten und gebürtigen Schwäbisch Gmünder Radiomoderator Thomas Sachsenmaier gewinnen konnten, der durch das ganze Abendprogramm führen wird. Der Programm schließt mit Tanzmusik einer professionellen Jazzband, wozu jeder gerne eingeladen ist sein Tanzbein zu schwingen.

Mangold Photovoltaik verschenkt in der Folgezeit zudem 72 Solarmodule bei Neubestellungen von Solarstromanlagen nach dem 09.11.24. Des Weiteren werden an dem Veranstaltungsabend 3 Wallboxen zum laden von E-Autos verschenkt. Außerdem werden wir 10 sog. Balkonanlagen-Sets für jeweils 50 Euro abgeben , bestehend aus zwei Modulen und einen passenden Wechselrichter. Einfach am Abend in die Liste eintragen solange die noch Sets offen sind. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Besucher können gerne ein warmes Abendessen im voraus gegen Kosten buchen. Wenn Sie sich online anmelden unter jubilaeum@mangold-photovoltaik.de finden Sie eine Auswahl von guten Mahlzeiten. Die Essentickets werden Ihnen danach zugesandt.