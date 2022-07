20 JAHRE CAVEMAN – Jubiläumsvorstellung mit Martin Luding Am 07.08.2002 war die denkwürdige Premiere des Stückes CAVEMAN.

Im Theaterhaus in Stuttgart-Wangen! Der Abend wurde zum Desaster. Der damalige Schauspieler war – warum auch immer – völlig indisponiert. Mindestens 50% des Textes musste von der Regisseurin souffliert werden. Sie war teilweise deutlicher zu hören als der Schauspieler. Die Reaktion des Publikums war dementsprechend, die Reaktion der Presse war vernichtend. Ein vollkommener Fehlstart, besser kann ein solcher nicht gemacht werden. Die folgenden Vorstellungen waren bescheiden besucht. Nach zehn Vorstellungen kam der Ersatz in Gestalt von Martin Luding. Dieser wunderbare Kollege brauchte genau vier Tage, danach ging die Erfolgsgeschichte dieser Produktion los: Jeder Abend ausverkauft. Und das 15 Jahre lang. Immer mit Martin Luding! Er hat CAVEMAN in dieser Zeit zum finanziellen Motor für die Existenz des Theaterhauses gemacht. Am 07.08.2022 werden es 868 Vorstellungen sein und 503.000 Besucher*innen. Die Jubiläumsvorstellung wird von Überraschungsgästen begleitet sein. Alle Besucher*innen dieser Vorstellung erhalten ein kleines Andenken!