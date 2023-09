20 Jahre Hauck & Bauer "Das schlechtverkaufteste Buch der Welt"

Die Cartoons von Hauck & Bauer kennt man z. B. aus der Frankfurter AllgemeinenSonntagszeitung, der TITANIC oder aus der Apotheken Umschau.

Aber erst auf der Bühne lernen Sie sie richtig kennen. Bei ihren Cartoon-Lesungen werfen Hauck & Bauer ihre Zeichnungen an die Wand und vertonen sie live mit verteilten Rollen. Das gesprochene Wort verleiht den Cartoons tatsächlich eine neue Dimension. Erstmals hört man die Figuren so, wie sie ihre Schöpfer im Ohr hatten. Und das macht alles noch schlimmer bzw. noch schöner. Aber das werden Sie an an diesem Abend bei uns in der Wehlmäusler Forstkultur selbst entscheiden dürfen Elias Hauck (Zeichnungen) und Dominik Bauer (Worte), beide Jahrgang 1978, kennen sich bereits seit gemeinsamen Schultagen im unterfränkischen Alzenau.

Seit 2003 veröffentlichen sie als Hauck & Bauer – kurz: H&B – in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ihre Rubrik »Am Rande der Gesellschaft«; seit 2008 sind sie ständige Mitarbeiter des Satiremagazins TITANIC. Ihre Cartoons erscheinen außerdem in zahlreichen Zeitungen, Zeitschriften und Büchern. Für Anke Engelkes WDR-Sendung »Anke hat Zeit« produzierten die beiden ihre Cartoons auch in bewegter Form, bzw. Elias als Zeichner der Show-Gäste vom Hannes Ringelstetter in seiner BR-Sendung »Ringelstetter«. Die Arbeiten des Duos wurden mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Sondermann-Preis für Komische Kunst 2021. Hauck wohnt in Berlin, Bauer in Frankfurt am Main. Zu ihrem 20-jährigen Dienstjubiläum erscheint im Verlag Antje Kunstmann nun ,,Das schlechtestverkaufte Buch der Welt« – eine Sammlung ihrer neuesten FAS-Strips.

"Das witzigste Comic-Duo Deutschlands" (Süddeutsche Zeitung)