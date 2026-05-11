20 Jahre Heilsames Singen

Nach einer kurzen Begrüßung, bewegenden Beiträgen und natürlich vielen gemeinsamen Liedern, erwartet Sie ein Abend voller Klang, Herz und Miteinander.

Donnerstag, 05.11.2026 | 16:00 bis 18:00 Uhr

Kapelle im Klinikum Christophsbad

Was vor zwei Jahrzehnten als kleine Initiative begann, ist zu einer Quelle der Kraft, Gesundheitsförderung und Gemeinschaft geworden. Gemeinsam sind über die Jahre unzählige Stimmen zusammengekommen. Aus diesen Anfängen erwuchs der Verein Singende Krankenhäuser, der heute mit Unterstützung durch internationale Wissenschaftler*innen die heilsame Kraft des Singens in Kliniken und Gesundheitseinrichtungen trägt. Lassen Sie uns diesen Weg feiern!