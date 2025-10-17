20 Jahre Hillu´s Herzdropfa

„Ächde Älbler“ leabet gaaanz näh am Hemml!

Für Hillus Herzdropfa gilt die einfache Formel von Thaddäus Troll: „Schwabe ist wer schwäbisch spricht“. Unser Schwobaländle ist keines der Bundesländer, das von Politikern festgelegt wurde, vielmehr ist es ein „Kulturraum“, ein Gebiet in dem Menschen eine gemeinsame Kultur teilen.

Was sonst noch zu einem ächden Älbler gehört, erfahren Sie in diesem Programm! Hillus Herzdropfa (selber waschächde Älbler) wissen alles über diese Highländer ond was sonscht no auf dr Alb romschbrengt! Dialekt schwätza ist Ehrensache bei Hillus Herzdropfa!