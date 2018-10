× Erweitern Kneipenjagd Ansbach Kneipenjagd Ansbach

Auch in diesem Jahr feiert Ansbach die Kneipenjagd. Auf insgesamt 18 Bühnen ist natürlich auch dieses Mal wieder alles vertreten, was das Jägerherz begehrt: Egal ob ruhige, soulige Klänge, mitreißender Rock, groovige Hiphop-Beats oder treibende, elektronische Sounds - hier landet garantiert jeder einen musikalischen Treffer! Neben altbekannten Kneipenjagd-Veteranen finden sich unter den Geburtstagsgästen dabei auch heuer wieder einige interessante Neuzugänge, die für frischen, musikalischen Wind in Ansbachs Straßen sorgen werden und alle Besucher zu einer lustigen und spannenden Pirsch durch Mittelfrankens Hauptstadt einladen.

Einmal Eintritt bezahlen und alle Veranstaltungsorte besuchen! KammerEvents bedankt sich bei allen Sponsoren und wünscht, auch im Namen aller beteiligten Wirte und Gaststätten, allen Besuchern viel Spaß und Waidmannsheil auf der 21. Ansbacher Kneipenjagd!

Vorverkauf:

- in allen teilnehmenden Kneipen

- Amt für Kultur und Tourismus

- Kammerspiele Büro- Dresscode (Uzstr. 28)

- Caps & Co. Ticketshop (Brücken-Center)

- Lottemann (Retti-Center)

- am 4.11. noch bis 16 Uhr am Infobus Martin-Luther-Platz