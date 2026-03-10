Tage wie diese - Einheit die Verbindet.

20 Jahre nota bene! – Ein Konzert voller Emotionen, Gemeinschaft und deutscher Rock- und Popmusik

Seit 20 Jahren begeistert nota bene! mit Leidenschaft, musikalischer Vielfalt und einer starken Gemeinschaft. Dieses besondere Jubiläum feiern wir mit einem Konzert, das unter dem Motto „Tage wie diese – Einheit, die verbindet“ steht.

Freuen Sie sich auf einen abwechslungsreichen Abend mit den schönsten deutschen Rock- und Popsongs, kraftvollen Chorklängen und berührenden Melodien. Von mitreißenden Klassikern bis zu modernen Hits zeigt nota bene! die ganze Bandbreite der deutschsprachigen Chormusik.

Ein besonderes Highlight sind unsereSpecial Guests: der mehrfach ausgezeichnete A-cappella-Chor Pepper & Salt sowie die Sängerin Iris Trevisan. Gemeinsam mit nota bene! entstehen einzigartige musikalische Momente – mit gemeinsamen Liedern, überraschenden Arrangements und einem stimmungsvollen Finale, das den Gedanken von Gemeinschaft und musikalischer Verbundenheit eindrucksvoll erlebbar macht.

Erleben Sie einen Konzertabend voller Energie, Emotionen und Gänsehautmomente – und feiern Sie mit uns 20 Jahre nota bene!. Wir freuen uns darauf, dieses Jubiläum gemeinsam mit Ihnen zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen.