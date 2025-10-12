20 JAHRE UNTERNEHMERINNENFORUM NOK E.V Kompetenz. Kontakte. Kooperation. Kommunikation.

20 Jahre Unternehmerinnenforum NOK e.V. – Feiern Sie mit uns!

Seit zwei Jahrzenten steht das Unternehmerinnenforum für gelebtes Netzwerken, gegenseitige Unterstützung, gemeinsames Wachstum und die Sichtbarkeit selbstständiger Frauen in unserer Region. Über 70 engagierte Frauen aus unterschiedlichsten Branchen – von Gründerinnen über Freiberuflerinnen bis Geschäftsführerinnen – sind Teil unseres starken Netzwerks.

Zu unserem Jubiläum laden wir Sie herzlich ein, diesen besonderen Tag mit uns zu feiern:

„Markt der Möglichkeiten – Frauen in der Selbstständigkeit“

12. Oktober 2025 von 11:00–17:00 Uhr | Alten Mälzerei in Mosbach

Freuen Sie sich auf:

- Inspirierende Stände starker Unternehmerinnen

- Spannende Workshops & Podiumsdiskussion

- Austausch, Inspiration & neue Kontakte

Als besonderes Highlight begrüßen wir die neue Deutsche Meisterin im Fechten, Anne Kleibrink (geb. Sauer) -

eine spannende Podiumsdiskussion zum Thema "Stärke beginnt im Kopf!"

Das vollständige Programm finden Sie auf unserer Website:

www.unternehmerinnenforum-nok.de

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt: Kaffee, Kuchen, Waffeln & mehr – zubereitet von der Grundschule Diedesheim, dem Waldkindergarten Waldstadt und dem Jugendhaus Mosbach.

Auch für unsere jüngsten Gäste gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm.

Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich überraschen und seien Sie Teil dieses besonderen Jubiläums.