20. Kunsthandwerkermarkt

Der Januarius-Markt im Murrhardter Stadtgarten und dem charmanten Ambiente des ehemaligen Klosters lädt Sie ein, die faszinierende Welt der Künstler/innen und Kunsthandwerker/innen zu entdecken.

Begegnen Sie kreativen Köpfen, bestaunen Sie einzigartige Werke und genießen Sie ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Vorführungen, musikalischen Klängen und kulinarischen Köstlichkeiten. Kleine Besucher dürfen ihrer Kreativität freien Lauf lassen – von Flechten bis Drechseln gibt es viel zu entdecken. Ein Markterlebnis für die ganze Familie!