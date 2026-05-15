20. LiteraTour-Spaziergang, Literatur "auf den Kopf gestellt"

Unsere beliebte LiteraTour findet schon zum 20. Mal statt - und wurde zum Jubiläum neu konzipiert!

Diesmal "steht die Literatur Kopf": Charaktere und Settings aus bekannten Theaterstücken geraten durcheinander, aber unser Anspruch, Ihnen literarische Bildung während eines gemütlichen Sommerspaziergangs anzubieten, bleibt bestehen!

Sommerliche Leckereien dürfen nach wie vor nicht fehlen - Sie genießen sie aber diesmal "auf eine etwas andere Art"!