20. LiteraTour-Spaziergang, Literatur "auf den Kopf gestellt"

Unsere beliebte LiteraTour findet schon zum 20. Mal statt - und wurde zum Jubiläum neu konzipiert!
Diesmal "steht die Literatur Kopf": Charaktere und Settings aus bekannten Theaterstücken geraten durcheinander, aber unser Anspruch, Ihnen literarische Bildung während eines gemütlichen Sommerspaziergangs anzubieten, bleibt bestehen!
Sommerliche Leckereien dürfen nach wie vor nicht fehlen - Sie genießen sie aber diesmal "auf eine etwas andere Art"!
Info
Scharnhausen Ruiter Straße 20, 73760 Ostfildern
Sport & Bewegung