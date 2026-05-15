20. LiteraTour-Spaziergang, Literatur "auf den Kopf gestellt"

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Scharnhausen Ruiter Straße 20, 73760 Ostfildern

Unsere beliebte LiteraTour findet schon zum 20. Mal statt - und wurde zum Jubiläum neu konzipiert!

Diesmal "steht die Literatur Kopf": Charaktere und Settings aus bekannten Theaterstücken geraten durcheinander, aber unser Anspruch, Ihnen literarische Bildung während eines gemütlichen Sommerspaziergangs anzubieten, bleibt bestehen!

Sommerliche Leckereien dürfen nach wie vor nicht fehlen - Sie genießen sie aber diesmal "auf eine etwas andere Art"!

Info

Scharnhausen Ruiter Straße 20, 73760 Ostfildern
Sport & Bewegung
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