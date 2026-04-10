20. Mössinger Apfelfest

An diesem Tag dreht sich alles rund um Äpfel und Streuobst.

Das Netzwerk Streuobst lädt ein zu einem spannenden Tag mit reichhaltigem Kinderprogramm wie Baumklettern, Mitmach-Mosten und Äpfelangeln über Info- und Verkaufsstände bis hin zu Vorführungen alter Handwerkskunst. Die beliebte Apfelsortenausstellung, eine Geräteschau und Streuobstprodukte aller Art runden den Familientag ab. Besonders für Familien und Kinder gibt es ein vielfältiges Angebot und für das leibliche Wohl ist auch gesorgt.

Das Apfelfest bildet den Abschluss der Mössinger Apfelwoche.