Theaterstück "20 Minuten Frühling"

Beteiligungsorientiertes Theaterprojekt, geeignet ab 10 Jahren, für alle Schulen offen.

„20 Minuten Frühling“ ist nach „Hofnarren“ die zweite gemeinsame Arbeit von Regisseurin Daniela Aue, dem Komponisten Stefan Kammerer und dem Autor Florian Bald. Allgemein geht es bei dem Projekt um den Blick zurück in die NS-Vergangenheit und konkret um die Frage, wie sich die Stadt Ansbach mit ihrer Nazivergangenheit auseinander gesetzt hat.

Wir stellen uns in diesem Projekt die Frage, wie jeder Einzelne gegen diese Kräfte der Spaltung entgegentreten kann. Darüber hinaus gilt es auch eine Sensibilisierung dafür zu schaffen, dass rechtspopulistische Prozesse von vielen erst dann als falsch erkannt werden, wenn diese schon zu weit fortgeschritten sind, um sie noch aufzuhalten.

Die Inszenierung entsteht in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium Carolinum und soll auch in Räumlichkeiten der Schule aufgeführt werden.