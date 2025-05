20. Regionaler Bauernmarkt

Am Sonntag, den 8. Juni, lädt der Kurpark in Bad Mergentheim bereits zum 20. Regionalen Bauernmarkt ein – eine bunte Veranstaltung mit kurzweiligem Unterhaltungsprogramm, spannenden Informationen und einer großen Auswahl an Produkten aus der Region.

Wie in jedem Jahr organisiert die Kurverwaltung Bad Mergentheim den Markt gemeinsam mit dem LandFrauenverband Main-Tauber-Kreis, dem Bauernverband Main-Tauber-Kreis e.V. sowie dem Landratsamt. Das diesjährige Motto des Landwirtschaftsamtes lautet „Klimafreundlich kochen und genießen mit regionalen und saisonalen (Bio)-Produkten aus dem Main-Tauber-Kreis“.

Die Nachfrage nach nachhaltig produzierten Lebensmitteln aus ökologischem Anbau wächst stetig. Auf dem Markt präsentieren überwiegend Erzeuger aus dem Main-Tauber-Kreis, dem Hohenlohe-Kreis und dem Landkreis Schwäbisch Hall ihre Produkte. Besucher können hier die kulinarische Vielfalt der Region entdecken. Besonders die Weinkultur des Lieblichen Taubertals ist weit über die Grenzen hinaus bekannt – daher dürfen Weinliebhaber sich auf eine Auswahl an Weinen, Secco, Likören, Destillaten und Traubensaft freuen.

Der Markt ist von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet und bietet neben den Verkaufsständen auch Informationsbereiche, ein Kinderprogramm sowie musikalische Unterhaltung. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Den musikalischen Auftakt übernimmt von 11:00 bis 12:30 Uhr die Stadtkapelle Bad Mergentheim. Anschließend sorgt das Kurensemble Bad Mergentheim für stimmungsvolle Klänge. Der Eintritt ist frei.