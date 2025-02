20. Tübinger Abendspaziergang: Im Westen nichts Neues? Oh doch!

Mohr Optik

Seit nun schon zwei Jahren genießen die Kunden_innen bei Mohr Optik in der Ammergasse besten Service in toller Atmosphäre. Inhaber Christoph Mohr, Augenoptikermeister mit über 30 Jahren Erfahrung, weiß ganz genau, worauf es ankommt, und sorgt stets für den optimalen Durchblick. Er und sein Team finden mit viel Hingabe, hoher Fachkompetenz und modernster Technik für jedes Auge die ideale Lösung. Brillen- und Kontaktlinsenträger_innen sind hier bestens aufgehoben und können die Welt mit ganz neuen Augen sehen.

OONIKAT

Speciality Coffee Store Kaffee und seine vielen verschiedenen Möglichkeiten der Röstung und Zubereitung sind die Leidenschaft von Thorsten Buss. Das spüren die Gäste in seinem erst Ende letzten Jahres eröffneten Geschäft in der Schmiedtorstraße ganz deutlich. Hier kann man zu leckeren Kuchen die unterschiedlichsten Kaffeespezialitäten probieren und sich gleichzeitig beim Fachmann über die besten Tricks bei der Zubereitung informieren. Und wer sich daheim als Barista ausprobieren möchte, findet im OONIKAT gleich das passende Equipment sowie perfekt geröstete Bohnen.

FRAU ANNE

Süßes & Schleck Für große und kleine Naschkatzen gibt es seit letztem Sommer ein neues Paradies im Schleifmühleweg. Hier hat Konditormeisterin Anne Coolens ihre Süßigkeitenmanufaktur eröffnet und fertigt in Handarbeit verführerische Bonbons, Zuckerstangen, Lollis und vieles mehr in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen. Die Ladenbesucher_innen werden ein wenig vom Charme längst vergangener Zeiten eingefangen und haben die Qual der Wahl zwischen all den Köstlichkeiten.

Kornblumen Kunst & Kultur

Ebenfalls seit letztem Sommer bringt Elana Horowitz mit ihrem Kunstatelier Kornblumen Kunst & Kultur Farbe in die Haaggasse. Ihre Leidenschaft ist die Mosaiktechnik, mit der sie bunte und faszinierende Kunstwerke schafft. Wer es selbst einmal versuchen möchte, hat dazu die Gelegenheit bei einem der angebotenen Workshops der erfahrenen Kunstlehrerin. Ergänzt wird das Konzept durch verschiedene Kunst-, Tanz- und Lifestylekurse.