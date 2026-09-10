20. Tübinger Herbstregatta

Zum 20. Mal veranstaltet der Tübinger Ruderverein die Kurzstreckenregatta am oberen Neckar vor dem Stauwehr.

Von Anfängern bis Profis können alle starten und jedes Jahr finden sich viele Verein aus anderen Orten ein, um für die 300 Meter gegeneinander anzutreten. Zahlreiche Firmen kämpfen um den ersten Platz im schon bekannten Firmenrudern. Ein tolles Ausflugsziel mit Verpflegung und guter Unterhaltung.