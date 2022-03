20. Trollinger Marathon

Auch wenn bereits jetzt knapp über 2.000 Läufer der Region und darüber hinaus dem Datum 8. Mai 2022 entgegenfiebern und fleißig trainieren, so herausfordernd ist es aktuell, ehrenamtliche Helfer für die Streckensicherung und Verpflegung bei den Vereinen und in den Kommunen im Stadt- und Landkreis Heilbronn zu finden. Gleichzeitig bleibt die Anmeldezahl der Marathonläufe bislang deutlich hinter den Erwartungen zurück. Tägliche Abmeldungen von Läufern aufgrund von Trainingsrückständen und immer noch große Unsicherheiten zum Gesamtrahmen des Laufes, haben beim Württembergischer Leichtathletik-Verband e.V. (WLV) und der Heilbronn Marketing GmbH (HMG) zur Entscheidung geführt, in diesem Jahr nur auf die Halbmarathonstrecke und die neue 10-Kilometer-Strecke zu gehen.

Der 10-km-Lauf

Zum ersten Mal kann man sich als Läufer beim Trollinger Marathon für eine Distanz von 10 Kilometern anmelden. Auch Walker und Nordic Walker starten künftig auf der 10-km-Distanz, welche somit die 14,4 km-Distanz ersetzt.

Preise

Es gibt wieder viele Auszeichnungen und Preise. So wird beispielsweise der Läufer mit dem originellsten Kostüm geehrt. Auch die Meisterschaft der Region Heilbronn-Franken findet wieder statt.

Start/Ziel

Start in der Badstraße, beim Frankenstadion (Badstraße 100, 74072 Heilbronn)

Die Kinderläufe finden wieder einen Tag vor dem großen Trubel statt, also am Samstag, 7. Mai.