Kleiner, aber feiner regionaler Hobbykünstlermarkt mit jährlich wechselndem Motto, in Eigenregie von Ausstellern aus Wachbach und Umgebung veranstaltet.

Angeboten werden ausschließlich selbst hergestellte, hochwertige Unikate von nicht kommerziellen Anbietern. Der 20. Wachbacher Hobbykünstlermarkt „Bazar der 1001 Ideen"“ findet statt am 09.11.2024 von 14.00 – 18.00 Uhr und 10.11.2023 von 11.00 – 17.00 Uhr, erstmals in und um das Evangelischen Gemeindehaus in Wachbach. Eintritt frei!