20. Wertheimer Töpfermarkt

Rund 20 Keramiker - überwiegend aus dem süddeutschen Raum- präsentieren traditionelles Handwerk und gewähren Einblicke in die unterschiedlichen Techniken und Gestaltungsmöglichkeiten des faszinierenden Werkstoffes Ton.

Das Angebot der ausschließlich professionell arbeitenden Werkstätten ist wie immer vielfältig und reicht vom Gebrauchsgeschirr über Gartenkeramik zum Schmuck, von Fayencen über Steinzeug zum Porzellan.

Öffnungszeiten:

Samstag 10 bis 18 Uhr

Sonntag 11 bis 18 Uhr