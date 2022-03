„20 Years - and now - Mostly Musicals“ - mit einem Jahr Verspätung präsentiert der Esslinger Chor Singebration nun sein Jubiläumskonzert und ist damit wiederholt zu Gast in der WLB. Wer ihn schon kennt: Lebendig, schwungvoll und mitreißend - unter der Leitung ihres Chorleiters John Outland - wird auch diesmal ganz gewiss nicht enttäuscht.

Highlights aus den letzten 20 Jahren, wie z. B. „Bohemian Rhapsody“ von Queen stehen selbstverständlich auf dem Programm, doch der Schwerpunkt des Konzerts liegt auf Musicals. Mit bekannten Melodien u. a. aus „Hello Dolly“ und „The Music Man“ wird die Entwicklung des Musicals von den 60ern bis heute - „Der Glöckner von Notre Dame“, oder „The Greatest Showman“- musikalisch dargestellt.

Singebration überrascht und begeistert hier auch mit Highlights aus neueren Musicals, die am Broadway sensationelle Erfolge feiern, den Weg nach Europa aber noch nicht vollkommen gefunden haben.

John Outland`s amerikanischen Wurzeln und seiner Liebe zur dortigen Musikliteratur ist es zu verdanken, dass ein Stück Amerika nach Esslingen kommt. Professionell umgesetzt durch seine vielfältige Ausbildung als Sänger, Choreograf und Dirigent.

Neben Frank Sinatra`s Welthit „New York, New York“, gibt es zwischendurch etwas andere, ruhigere und nachdenklichere Töne unter anderem von Pink, Leonard Cohen oder - aus dem Film Spectre – „Writing‘s on the Wall“.

Eine abwechslungsreiche, außergewöhnliche und bewegte Show ist wie immer garantiert.