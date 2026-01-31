20. Oedheimer Garde- und Schautanzsportturnier

An dem Wochenende 14./15.03.2026 wird ein Ranglistenturnier für Garde- und Schautanzsport von der SpVgg Oedheim beim TSG Heilbronn in Heilbronn-Sontheim ausgerichtet.

Aus vielen verschiedenen Orten aus Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und Baden-Württemberg reisen die Teilnehmer an. Es werden Solo- und Gruppentänze in der Schüler-, Jugend- und Hauptklasse zu sehen sein. Los geht es jeweils um 9:00 Uhr. Veranstaltungsort ist die Halle des TSG Heilbronn in der Hofwiesenstr. 40 in 74081 Heilbronn-Sontheim. Eintrittskarten für Erwachsene kosten 10;- € und für Kinder ab 6 Jahren und Schüler 6;-€. Für herzhafte Snacks und Getränke sowie Kaffee und Kuchen ist gesorgt.