20. Stuttgarter Comedy Night

Lachen für den guten Zweck - DIE HUMORVOLLE BENEFIZGALA IN STUTTGART!

Am 6. Oktober 2024 verwandeln wir die Liederhalle in Stuttgart erneut in einen Tempel des Lachens und der guten Laune. Von Badenius bis Kebekus: Mit herausragenden Künstlern, die mit ihren abwechslungsreichen und unterhaltsamen Beiträgen begeistern werden, versprechen wir einen unvergesslichen Abend voller Spaß und Entertainment. Und das Beste: Unser Lachen für den guten Zweck!

Das Line-Up für 2024 steht fast. Wir freuen uns auf ein abwechslungsreiches Programm mit folgen Künstlern:

Wommy Wonder, Fee Badenius, Helge Thun und David Kebekus.

Die Stuttgarter Comedy Night ist mehr als eine Lachnummer. Sie ist die Gelegenheit, gemeinsam etwas Gutes zu tun. Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, soziale Projekte in der Region Stuttgart zu unterstützen, darunter der Anna e.V. und die Olgäle Stiftung.

Lass‘ uns gemeinsam lachen und Gutes tun.