200 Jahre Landwirtschaft in Baden-Württemberg

Rund um die Jubiläumssäule auf dem Stuttgarter Schlossplatz rückt eine Sonderausstellung die Geschichte der Landwirtschaft in Baden-Württemberg in den Mittelpunkt – vom Ausbruch des Vulkans Tambora 1815 bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Besucher dürfen sich dabei auf wahre Schätze wie den „Goldenen Pflug“ oder den U5, einen der ältesten erhaltenen Unimogs, freuen. Auf dem gesamten Schlossplatz erwarten die Besucher außerdem Mitmach-Aktionen, Austellungen und vieles mehr. Historische Persönlichkeiten wie König Wilhelm I., seine Frau Katharina und seine Mätresse Amalie begrüßen die Besucher vor Ort persönlich.

Dein Festwagen mit dem „Goldenen Pflug“ nimmt zudem am 30. September um 11 Uhr am Cannstatter Volksfestumzug teil. Mehr [https://www.historisches-volksfest.de/de/programm/geschichte-erleben/]

Eintritt frei