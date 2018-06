2000 Operationen - 2000 Luftballons steigen

Wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass wir 2018 über 2000 Menschen mit körperlichen Behinderungen geholfen haben werden. Vor der Freilichtspielaufführung "Saturday Night Fever" werden wir am 14.07.2018 um 20.15 Uhr 2000 Luftballons von den Plätzen der Besucher aus steigen lassen. Um die Ballone zu füllen und an die Stühle zu binden, brauchen wir ab 14.00 Uhr ca 20 HelferInnen. Treffpunkt voraussichtlich Neubausaal. Sicher ist es ein besonderes Erlebnis an dieser Vorführung auch selbst als Zuschauer teilzunehmen. Wenn wir 20 Personen oder mehr sind, gibt es 10% Ermäßigung.