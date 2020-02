Auch im März darf eine Party natürlich nicht fehlen! Uns zwar unsere 2000er Party! <3

Von Nelly und Justin Timberlake über Linkin Park bis Rihanna – wir würdigen alle Hits des Millenniums!

Kommt rum und wir verbringen zusammen in der Brezel eine einzigartige und unvergessliche Nacht – ganz allein unter dem Motto: Please don´t stop the music! ♥

Wir immer beginnt die Party um 23 Uhr und dieses mal steht unser DJ Robin Pfeiffer für euch hinter den Decks.