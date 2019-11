2000er PARTY & Old School Hip Hop

Heute am 1.Weihnachtsfeiertag treffen sich alle, denn

diese Nacht ist immer ein Highlight in unserem Club und über viele Jahre der Treff vieler Nachtschwärmer

Floor 1: planet dance

2000er Party

Hier spielen wir euch die geilsten Hits der 2000er

Kate Ryan, Cascada, Linkin Park, Hypetraxx, Groove Coverage, Culcha Candela,

Las Ketchup, The Black Eyed Peas, Flo Rida, Lady Gaga, Jennifer Lopez, Tiesto, Usher uvm.

non stop 2000er Hits von Dance bis Pop und Rock

Floor 2: mirage

Old School Hip Hop and more

Hier spielen wir euch the hottest Old School Hip Hop Tracks