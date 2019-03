2000er Party

Dieses Jahrzehnt hat für uns eine ganz besondere Bedeutung - denn im Jahr 2000 haben wir das Creme 21 eröffnet und viele der Songs aus dieser Zeit sind für uns Erinnerungen an unsere Anfangsjahre.

Axel P. präsentiert Euch die Chartbreaker aus einem Jahrzehnt, das an Vielfalt kaum zu übertreffen ist. Von Daft Punk über White Stripes, The Killers, Gnarks Barkely bis hin zu Amy Winehouse, Yeah Yeah Yeahs, Justin Timberlake oder Kings of Leon.

Heute wird garantiert auch Dein Lieblingslied der 2000er gespielt : )