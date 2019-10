2000er Party

Klapphandys, MP3-Player, StudiVZ und Singstar-Abende – wer diese Zeiten miterlebt hat und gerne in Erinnerungen schwelgt kann sich so richtig auf das neue Partyformat in Sensapolis freuen.

Freut Euch auf ein „Wiederhören“ mit Robbie Williams, Xavier Naidoo, Eminem und den No Angels. Von DJ Ötzi, Anastacia bis Green Day und Co – jede Menge musikalische Juwelen warten auf euch. Das Soundforceteam lässt die besten Hits des Jahrzehnts aus Hip-Hop, R’n’B, House und Rock von 2000 bis heute wiederaufleben