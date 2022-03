2000er Rock

Nach der erfolgreichen 90er Rock Party „Crossing all Over the 90s“ nun die 2000er Version von Phil Lo und Timo. Das Jahrzehnt des Alternative Rock! Nu- Metal, Post- Grunge. Punk sowie Indie Rock waren angesagt.

Aber Grenzen setzen wir uns erstmal nicht.

Wir sind gespannt was Euch noch so einfällt . Wir dachten an :

Linkin Park, The Subways, 30 Seconds to Mars, Alter Bridge, Beatsteaks, Billy Talent, Boysetsfire, Breaking Benjamin, Bullet for my Valentine, Ceasers, Crazy Town, Deftones, Disturbed, Drowning Pool, Ektomorf, Emil Bulls, Evanescence, Foo Fighters, Funeral for a Friend, Godsmack, Good Charlotte, Green Day, Hoobastank, Ill Nino, Incubus, Jet, Jimmy Eat World, Killswitch Engage, Kings of Leon, Korn, Marilyn Manson, Muse, My Chemical Romance, Nickelback, Nine Inch Nails, P.O.D, Papa Roach, Placebo, Puddle of Mud, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Slipknot, Staind, Stone Sour, System of a Down, Seether und viele, viele, viele mehr!