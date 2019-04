Oops we did it again ♪

Lebt denn der alte Holzmichl noch ?! Jaaaa er lebt noch, bei unserer 2000er Party !

Wenn Lady Gagas "Poker Face" auf das "Haus am See" als "Fairytale gone bad" "All summer long" schrillt,

trällern wir I came " For you" so "Just Dance" zu "Played a live" mit "Summer Wine"

Denn "Wenn nicht jetzt, wann dann ?"

"No No Never" "Don't stop the music" denn Ihr seid " Hamma" !!!

Wo? Pflaumenbaum Reutlingen: Emil-Adolff-Straße 14, 72760 Reutlingen