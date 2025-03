Fotoaustellung von Brian Adams. "I Am Inuit" versucht mit Hilfe von abwechslungsreichen Bildern, die Welt mit der Lebensrealität der Inuit in Alaska und der Arktis zu verbinden.

Die Fotoserie hebt die menschliche Dimension der Arktis hervor und zeigt der Welt auf authentische Weise, wie das Leben der alaskischen Inuit in der heutigen Zeit aussieht. Es sollen Stereotypen durchbrechen werden und den Inuit die Möglichkeit geben, mit der eigenen Stimme zu sprechen. Obwohl die Inuit mit den Herausforderungen der Globalisierung und den Auswirkungen der Kolonialisierung konfrontiert sind, haben sie auf diese reagiert. Der Klimawandel hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Arktis, ihr empfindliches Ökosystem und die Gemeinschaften, die auf die natürlichen Ressourcen der Region angewiesen sind. Die Fotos zeigen die Kultur und das tägliche Leben der Inuit in einer sich dramatisch verändernden Landschaft.

Brian Adams (Inupiaq - geb. 1985) lebt in Anchorage, Alaska, wo er sich auf Umweltporträts spezialisiert hat. Seine Fotografien wurden in Galerien in den Vereinigten Staaten und Europa ausgestellt.

Ort: d.a.i.-Saal

Einführung: Dr. Isabell Klaiber, Abteilung für Amerikanistik der Uni Tübingen

Zu sehen ab Do. 5.12., Di.-Fr. jeweils von 9-18 Uhr, Sa. von 11-14 Uhr.