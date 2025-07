2084 pres. WEHBBA, Alyne, Tim|bre, Actually Alice

Am 9. August verwandelt sich das Proton in ein pulsierendes Zentrum der Zukunft: 2084 lädt ein zum 360° Techno- Rave, bei dem der DJ-Booth mitten auf der Tanzfläche steht und die Energie von euch von allen Seiten kommt.

WEHBBA bringt internationale Klasse nach Stuttgart – seine kraftvollen Techno Produktionen auf seinem Label HiFN, sowie auf den renommierten Labels Drumcode, Second State und Kompakt gehören zum Soundtrack unzähliger Raves weltweit.

Alyne lässt straighten Techno mit emotionaler Tiefe und tranceartigen Flächen verschmelzen.

Tim|bre bringt eine treibende, groovige Energie mit, die unter die Haut geht.

Actually Alice aus Zürich erzählt mit ihren Sets Geschichten voller Spannung, Mut und ungebremster Power.

Freut euch auf eine Nacht voller Energie, Nähe und kollektiver Ekstase.

We rave into the future – am 9. August im Proton.