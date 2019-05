20th Century Celebration

In einem eigens für das Chorfest initiierten Projekt geht der Chorverband mit den Zuhörern auf eine musikalische Zeitreise durch das 20. Jahrhundert. Für jede jede Dekade gibt es ein Medley, angefangen bei den 1900er bis zu den 1990ern. Neben dem 65-köpfigen Projektchor aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen wirkt die Bigband der Hochschule für Musik Karlsruhe an dieser bunten Musikshow mit, in der ein Ohrwurm den nächsten jagt.

Weitere Informationen zum Chorfest 2019 unter: www.chorfest-heilbronn.de