21. Forum Essstörungen – „Wenn der Körper schreit, aber die Seele schweigt“

Das Forum Essstörungen lädt dazu ein, hinter das Schweigen von Betroffenen zu blicken und Essstörungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu verstehen.

Es erwarten Sie Fachvorträge zu folgenden Themen:

• Familiäre Spannungen und Konflikte – zwischen Erwartungen, Nähe und Missverständnissen

• Ablehnung des eigenen Körpers – zwischen dem Wunsch nach Kontrolle und dem Gefühl, nicht gut genug zu sein

• Social Media – zwischen ständigem Vergleich und Schönheitsidealen.

Ergänzt werden die Vorträge durch eine Tanzperformance der Dance Company eMotion e.V. Dadurch entsteht ein besonderer Zugang zu den menschlichen Hintergründen von Essstörungen.

Im Anschluss besteht Gelegenheit zum Austausch mit den Referierenden.

Die Veranstaltung richtet sich an Betroffene, Angehörige, Fachkräfte sowie alle Interessierten.

Referenten werden sein:

Gerald Preuß, Psychologischer Psychotherapeut, Bezirksklinikum Ansbach

Dr. Ivo Straßer

Dr. Florian Herzog

Jutta Zwingel (app. Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapeutin)

Martina Hartmann, Dipl.- Sozialpädagogin (FH) vom Gesundheitsamt Ansbach